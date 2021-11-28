Narkotik köpeği 'Ceku' buldu, 4 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Narkotik köpeği 'Ceku' buldu, 4 kilogram esrar ele geçirildi

Zehir tacirlerine Ceku, 'dur' dedi

KASTAMONU - Kastamonu'da narkotik köpekleri tarafından narkotik köpeği 'Ceku' ile bir ev ve işyerinde yapılan aramalarda, 4 kilo 155 gram kubar esrar, 103,88 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kastamonu'da uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik narkotik köpeği 'Ceku' eşliğinde bir işyeri ve ikamete gerçekleştirilen operasyonda; 4 kilo 154,58 gram kubar esrar, 103,88 gram kenevir tohumu ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda gözaltına alınan şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.