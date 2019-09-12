Narkotik köpeği 'cimri'ye sosisli emeklilik kutlaması

JANDARMA Genel Komutanlığı'nda 10 yıl görev yapan ve katıldığı 453 operasyonda 150 kilogramdan fazla uyuşturucu yakalatan narkotik köpeği 'Cimri' emekli edildi.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 10 yıldır narkotik köpeği olarak kullanılan 'Cimri'nin, emekli olduğu belirtildi. Görev yaptığı dönemde 453 operasyona katılan 'Cimri'nin, 150 kilogramdan fazla uyuşturucu maddenin yakalanmasına katkı sağladığı ifade edildi. Paylaşımda, "Mesai arkadaşımız Cimri'ye emeklilik hayatında mutluluklar dileriz" denildi.

Ayrıca Cimri'nin emekliliğini kutlamak için, kendisine mangalda sosis yapıldı.



