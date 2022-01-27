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Narkotik Köpeği 'Çine' 8 kilo uyuşturucu yakaladı - Son Dakika

Narkotik Köpeği 'Çine' 8 kilo uyuşturucu yakaladı

27.01.2022 13:28
Narkotik Köpeği 'Çine' 8 kilo uyuşturucu yakaladı

Kayseri Karayolu üzerinde yaptıkları denetimlerde uyuşturucu köpeği 'Çine'nin' de yardımıyla 8 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri Karayolu üzerinde yaptıkları denetimlerde uyuşturucu köpeği 'Çine'nin' de yardımıyla 8 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Ankara-Kayseri karayolu üzerinde çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda K.Ş.'ye ait otomobil durduruldu. Uyuşturucu köpeği 'Çine'nin' de yardımlarıyla aracın gizli bölümlerine yerleştirilmiş 8 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyette alınan ifadesinin ardından adli mercilere sevk edilen K.Ş., 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı' yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRŞEHİR

Narkotik Köpeği 'Çine' 8 kilo uyuşturucu yakaladı

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Narkotik Köpeği 'Çine' 8 kilo uyuşturucu yakaladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Narkotik Köpeği 'Çine' 8 kilo uyuşturucu yakaladı - Son Dakika
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