Narkotik Köpeği 'Çine' 8 kilo uyuşturucu yakaladı - Son Dakika

Kayseri Karayolu üzerinde yaptıkları denetimlerde uyuşturucu köpeği 'Çine'nin' de yardımıyla 8 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Ankara-Kayseri karayolu üzerinde çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda K.Ş.'ye ait otomobil durduruldu. Uyuşturucu köpeği 'Çine'nin' de yardımlarıyla aracın gizli bölümlerine yerleştirilmiş 8 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyette alınan ifadesinin ardından adli mercilere sevk edilen K.Ş., 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı' yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRŞEHİR