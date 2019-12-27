Narkotik köpeği 'Çine', pul biber ve isotla gizlenmiş 64 kilo eroin buldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Narkotik köpeği 'Çine', pul biber ve isotla gizlenmiş 64 kilo eroin buldu - Son Dakika

Narkotik köpeği 'Çine', pul biber ve isotla gizlenmiş 64 kilo eroin buldu

6 saat önce

KIRŞEHİR'de polisin bir kamyonette narkotik köpeği 'Çine' ile yapılan aramada, üzerine pul biber ve isot dökülerek gizlenmiş 64 kilo eroin ele geçirildi.

Narkotik köpeği 'Çine', pul biber ve isotla gizlenmiş 64 kilo eroin buldu, System.String[]

KIRŞEHİR'de polisin bir kamyonette narkotik köpeği 'Çine' ile yapılan aramada, üzerine pul biber ve isot dökülerek gizlenmiş 64 kilo eroin ele geçirildi.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı istihbarı çalışma sonucu, İstanbul'a uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, Kırşehir- Kayseri karayolu üzerindeki Gölhisar Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu. Yapılan aramada herhangi bir bulguya rastlanmadı. Bunun üzerine detaylı arama için kamyonet Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesine çekildi. Burada narkotik dedektör köpeği 'Çine' ile yapılan aramada, kasanın tabanındaki özel bölmelere gizlenmiş 64 kilo eroin ele geçirildi. Şüphelilerin narkotik köpeklerin koku almaması için uyuşturucunun üzerine pul biber ve isot döktüğü belirlendi. Kamyonet sürücüsü A.Ö. gözaltına alındı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen A.Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kırşehir, Narkotik, Çine, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 02:50 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Pul biberle gizlenen eroini narkotik köpeği buldu
Adana'da sağanaktan zarar görenlerin hesabına biner lira yatırıldı Son Dakika: Fahrettin Altun: Libya hükümeti, Türkiye'nin askeri desteğini talep etti Akşam saatlerinde İstanbul'a mevsimin ilk karı yağdı! Otomobiller beyaza büründü

Son Dakika Haberleri
21:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hereke Halı Fabrikası'nı ziyaret etti - Son Dakika
21:10 Erzurum'da lapa lapa kar kenti beyaza bürüdü - Son Dakika
21:10 Antalya Cumhuriyet Başsavcısı İnal AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
21:06 KARDEMİR yerli otomobilin 78'incisine talip - Son Dakika
21:06 Ömer Çelik: "Adana'ya 41 milyonluk hibe şeklinde yardımlar yapılmaktadır" - Son Dakika
20:29 Adana'da sağanaktan zarar görenlerin hesabına biner lira yatırıldı - Son Dakika
19:50 Son Dakika: Fahrettin Altun: Libya hükümeti, Türkiye'nin askeri desteğini talep etti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 21:12:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Narkotik köpeği 'Çine', pul biber ve isotla gizlenmiş 64 kilo eroin buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]