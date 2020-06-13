Narkotik köpeği 'Dark' göz açtırmıyor - Son Dakika

Narkotik köpeği 'Dark' göz açtırmıyor

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ve Kilimli ilçe Emniyet Müdürlüğü tarafından kenevir operasyon düzenledi.

Narkotik köpeği 'Dark' göz açtırmıyor, System.String[]

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ve Kilimli ilçe Emniyet Müdürlüğü tarafından kenevir operasyon düzenledi.


Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ve Kilimli ilçe Emniyet Müdürlüğü Operasyon gerçekleştirdi. Narkotik köpeği Dark'ın da katıldığı operasyonda R.S. isimli şahısın ev ve bahçesinde 60 kök kenevir bitkisi buldu. Şüpheli şahsın ekipler tarafından yakalanırken narkotik köpeği Dark, şahsın yakalanmasında Narkotik ekiplerine yardımcı oldu. Gözaltına alınan R.S. isimli şahıs kenevir bitkisi ekmekten gözaltına alınarak tutuklandı. - ZONGULDAK

Emniyet Müdürlüğü, Zonguldak, Narkotik, Kilimli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.06.2020 12:39 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Narkotik köpeği 'Dark' göz açtırmıyor - Son Dakika
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