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Narkotik köpeği Eko'dan kaçamadılar

33 dakika önce

Narkotik köpeği Eko'dan kaçamadılar Balıkesir'de 1 kilo 944 gram skunk yakalandıBALIKESİR - Balıkesir'e özel araçla İstanbul'dan taşınan 1 kilo 944 gram skunk maddesi Narkotik dedektör köpeği EKO 'ya takıldı.

Narkotik köpeği Eko'dan kaçamadılar
Balıkesir'de 1 kilo 944 gram skunk yakalandı
BALIKESİR - Balıkesir'e özel araçla İstanbul'dan taşınan 1 kilo 944 gram skunk maddesi Narkotik dedektör köpeği EKO 'ya takıldı.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince İstanbul'dan Balıkesir'e uyuşturucu getiren S.K. ve A.O.A.'ın olduğu araçta yapılan aramada 1 kilo 944 gram skunk maddesi ele geçirildi. Narkotik detektör köpeği EKO tarafından yapılan aramada 1944 gr Skunk maddesi saklandığı yerde yakalandı.
Narkotik ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan S.K. ve A.O.A. ise gözaltına alındı.
Narkotik köpeği Eko'dan kaçamadılar
Balıkesir, İstanbul, Narkotik, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 09:36 Kaynak: İHA
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