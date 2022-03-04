Narkotik köpeği Eris, Erzurum'da uyuşturucuya geçit vermiyor - Son Dakika
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Narkotik köpeği Eris, Erzurum'da uyuşturucuya geçit vermiyor

04.03.2022 00:57
Narkotik köpeği Eris, Erzurum'da uyuşturucuya geçit vermiyor

Erzurum-Erzincan karayolu üzerinde polis ekipleri tarafından durdurulan yolcu otobüsünde narkotik köpek Eris ile birlikte yapılan aramada bir yolcuya ait çantada 3 kilo 50 gram eroin ele geçirildi.

Erzurum- Erzincan karayolu üzerinde polis ekipleri tarafından durdurulan yolcu otobüsünde narkotik köpek Eris ile birlikte yapılan aramada bir yolcuya ait çantada 3 kilo 50 gram eroin ele geçirildi.

Erzurum-Erzincan karayolu üzerinde bulunan polis kontrol noktasında batı illerine uyuşturucu madde nakli yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalara istinaden Ağrı- İzmir seferini yapan yolcu otobüsü ekipler tarafından durduruldu. Yapılan kontroller esnasında otobüsün bagaj bölümünde bulunan kutuya narkotik madde arama köpeği Erisin tepki vermesi üzerine yapılan aramada, 11 adet evrak çantasının ön ve arka bölümlerinin içerisinde gizlenmiş halde bulunan 22 parça süngere emdirilmiş halde 3 kg 50 gram eroin maddesi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 8 bin 400 TL ele geçirildi.

Çantanın sahibi Mohammadhadı R. isimli yabancı uyruklu şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ERZURUM

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Erzincan, Narkotik, Erzurum, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Narkotik köpeği Eris, Erzurum'da uyuşturucuya geçit vermiyor - Son Dakika


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