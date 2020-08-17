Narkotik köpeği 'Evlat'la aramada 41 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mutki ilçesine bağlı Meydan köyünde yaşayan M.S.Ç.'nin, yasa dışı kenevir ekimi yaparak uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Mutki Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Meydan köyündeki arazide uyuşturucu arama köpeği 'Evlat'ın katılımıyla arama yapıldı. Aramada, çuvallar içerisinde saklanmış 41 kilo 316 gram kubar esrar ele geçirildi.Arazi sahibi M.S.Ç. gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 17:58

Kaynak: DHA

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