Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde durdurulan otobüste, narkotik köpeği "Foya"nın bulduğu uyuşturucuyla yakalanan yolcu tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından otoyolun Dörtdivan ilçesi yakınlarında yapılan yol kontrolünde bir yolcu otobüsü durduruldu.

Narkotik köpeği "Foya"nın da katılımıyla otobüste arama yapıldı. Aramada, otobüste yolcu olarak bulunan T.Ç'nin poşete gizlediği 360 gram kokain ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli T.Ç, çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.