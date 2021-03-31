Narkotik köpeği 'Honaz' uyuşturucuya geçit vermedi - Son Dakika

Narkotik köpeği 'Honaz' uyuşturucuya geçit vermedi
31.03.2021 14:27
AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde göreve yeni başlayan narkotik köpeği 'Honaz'ın da katılımıyla kontrol edilen evde, klozetin içerisine gizlenmiş 1 kilo 287 gram metamfetamin ele geçirildi.
AYDIN'ın Kuşadası
ilçesinde göreve yeni başlayan narkotik köpeği 'Honaz
'ın da katılımıyla kontrol edilen evde, klozetin içerisine gizlenmiş 1 kilo 287 gram metamfetamin ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği Ekipleri, Kuşadası'nda bir şüphelinin uyuşturucu satışı yapıldığı yönünde bilgi alması üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelin adresi belirlendi. Bu sabah çok sayıda polisin katılımıyla Türkmen Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenlendi. Operasyonda, kadın şüpheli A.K gözaltına alındı. Evde yapılan aramada narkotik dedektör köpeği Honaz, balkonda bulunan klozete gelince tepki verdi. Polisin bu noktada yaptığı aramada klozetin içerisine gizlenmiş 1 kilo 287 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan A.K'nin polisteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
- Aydın
Son Dakika Eski milli basketbolcu 46 yaşındaki İbrahim Kutluay koronavirüse yakalandı, tedavi altına alındı Saadet Partisi'ni karıştıracak İstanbul Sözleşmesi anketi: Tabanın yüzde 81,3'ü sözleşmeden çıkılmasını onaylamadı Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel soyunma odasında yumruk yumruğa geldi! Olayın iç yüzü ortaya çıktı Kendisine işkence eden eşini öldüren Melek'in 112 ile görüşmesi ortaya çıktı: Kocamı vurdum, çabuk yetişin Son Dakika! Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi Londra'daki açık artırmada 350 bin sterline satıldı Çok benzediği kişiyi öldürüp, aracını satmıştı! Tüyler ürperten cinayetin zanlısına ağırlaştırılmış müebbet istendi Korona aşısı olan yaşlı adamın tüm vücudu şişlik ve kızarıklıklarla kaplandı Günlerdir aranıyordu! Cesedi, elleri bağlı bir şekilde barajda bulundu