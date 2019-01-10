Narkotik Köpeği ile 19 Kilogram Eroin Ele Geçirildi
57 dakika önce
Narkotik köpeği ile 19 kilogram eroin ele geçirildiŞANLIURFA - Şanlıurfa'da polis tarafından durdurulan LPG tankında, sedef isimli narkotik küpleğinin de yer aldığı aramada, 19 kilogram eroin ele geçirildi.
Narkotik
köpeği ile 19 kilogram eroin ele geçirildi
ŞANLIURFA - Şanlıurfa
'da polis tarafından durdurulan LPG tankında, sedef isimli narkotik küpleğinin de yer aldığı aramada, 19 kilogram eroin ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Siverek
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Van
'dan batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı bilgisi üzerine ilçe girişinde uygulama noktası oluşturuldu. Ekiplerce ilçe girişinde durdurulan şüpheli araçta narkotik köpeği Sedef'in de yer aldığı aramada, LPG tankına gizlenmiş 19 kilogram eroin ele geçirildi. Sürücü uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 05:43 Kaynak: İHA
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