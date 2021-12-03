Narkotik köpeği ile yapılan aramada uyuşturucu madde bulundu - Son Dakika

Narkotik köpeği ile yapılan aramada uyuşturucu madde bulundu

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Beyköy Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir evde yaptıkları aramada uyuşturucu ele geçirildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Beyköy Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir evde yaptıkları aramada uyuşturucu ele geçirildi. Beyköy Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, aldıkları istihbaratı değerlendirerek Gölormanı köyünde R.S. isimli şahsın evinde narkotik köpekleri ile arama yaptı. Yapılan aramada, kağıda sarılı yaklaşık 3 gram kubar esrar, 1 adet bong esrar içme aleti ve 1 adet uyuşturucu içme aparatı payp ele geçirildi. R.S. hakkında adli tahkikat başlatıldı. - DÜZCE

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