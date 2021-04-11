NARKOTİK KÖPEĞİ 'JİBBY', ÇANTADAKİ HAPLARI BULDU - Son Dakika

Acımasız diktatör bu kez eğitim bakanını idam etti! Nedeni de olay kadar garip

Sistemde inanılmaz bir boşluk var! Uyanıklar sokağa çıkma kısıtlamasını böyle deldi

Villasına yapılan baskında dikkat çeken detay! Kimse görmesin diye branda çektirmiş

DENİZLİ'de narkotik polisinin düzenlediği operasyonda durdurulan bir minibüste arama yapan dedektör köpeği 'Jibby', bagajdaki çanta içine gizlenen 19 bin 826 adet uyuşturucu hap buldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli'ye yüklü miktarda uyuşturucu hap getirileceğini tespit etti. Teknik ve fiziki takip başlatan narkotik ekipleri, dün Ankara karayolunda operasyon yaparak bir minibüsü durdurdu. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinin deneyimli köpeği olan 'Jibby, minibüste yaptığı aramada bagaj kısmına çanta içinde gizlenmiş halde 19 bin 826 adet uyuşturucu hap ile 1 hassas terazi ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 kişi, sevk edildiği adliyede tutuklandı.