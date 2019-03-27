Son Dakika Haberleri: Narkotik Köpeği 'Kama' Toprak Altındaki Uyuşturucuyu Buldu

Narkotik Köpeği 'Kama' Toprak Altındaki Uyuşturucuyu Buldu

1 saat önce

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, narkotik dedektif köpeği 'Kama'nın yardımıyla araziye gizlenmiş 48 gram metamfetamin ele geçirildi.

Narkotik Köpeği 'Kama' Toprak Altındaki Uyuşturucuyu Buldu, System.String[]
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, narkotik dedektif köpeği 'Kama'nın yardımıyla araziye gizlenmiş 48 gram metamfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kente uyuşturucu madde nakleden şahıslara yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince çalışma yapıldı. Çalışmalar sonucunda Kayseri- Ankara Karayolu üzerinden şehre uyuşturucu madde sevk edeceği ve karayolu üzerinde bulunan bir çeşmenin yakınına nakletmiş olduğu uyuşturucu maddeyi saklayarak alıcıya ulaşmasını hedefleyen A.E. (50) uyuşturucu maddeyi sakladığı yerde yakalandı. S.Ş. (24) ise saklanan uyuşturucu maddeyi almaya geldiği esnada ekipler tarafından yakalandı. Yakalanan şahısların açık araziye saklamış olduğu uyuşturucu madde de Narkotik Detektör köpeği 'Kama' ile yapılan aramada bulundu. Bulunan uyuşturucu maddenin 48 gram metamfetamin maddesi olduğu belirlendi. Yakalanan 2 şahsa 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan işlem yapılarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 12:43 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Meteoroloji'den 5 İl İçin Kritik Uyarı! Kar ve Soğuk Hava Geliyor Meslektaşının Vurduğu Polis Memuru Hayatını Kaybetti Tavana Asılı İple Sandalyenin Fotoğrafını Paylaşıp, İntihar Etti İstanbul'da Kobra Zehri Operasyonu: 541 Tüp Ele Geçirildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 14:21:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Narkotik Köpeği 'Kama' Toprak Altındaki Uyuşturucuyu Buldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]