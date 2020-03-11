Narkotik köpeği, kargo firmalarında uyuşturucu aradı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Narkotik köpeği, kargo firmalarında uyuşturucu aradı - Son Dakika

Narkotik köpeği, kargo firmalarında uyuşturucu aradı

7 saat önce

Uşak'ta uyuşturucu maddelerinin kargo yoluyla sevkini engellemeye yönelik kargo firmaları denetlendi.

Narkotik köpeği, kargo firmalarında uyuşturucu aradı, System.String[]

Uşak'ta uyuşturucu maddelerinin kargo yoluyla sevkini engellemeye yönelik kargo firmaları denetlendi.


Uşak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu maddesinin, farklı illere sevkini ve dışarıdan gelen kargolar ile taşınmasını engellemek amacıyla kargo şirketlerine denetimde bulunuldu. Denetimler kapsamında geniş çaplı incelemelerde bulunan ekiplere, narkotik dedektör köpekler de eşlik etti.


Yapılan denetlemeler sonucunda faaliyet gösteren kargo şirketlerinde herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı belirtildi. - UŞAK

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:01 Kaynak: İHA
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