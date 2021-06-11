Narkotik köpeği 'Kiraz' 12 kilo bonzai yakaladı - Son Dakika

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde uyuşturucu madde taşıdığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri narkotik köpeği 'Kiraz'ın da desteğiyle yaptıkları aramada, 12 kilo 209 gram sentetik Kannabinoid (bonzai) ele geçirdi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor. Ekipler, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan ve nakleden şahıslara yönelik analiz çalışmaları kapsamında, Şehzadeler ilçesinde durdurdukları bir araçta narkotik dedektör köpeği Kiraz eşliğinde yaptıkları aramada; 25 parça halinde 12 kilo 209 gram Sentetik Kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili olarak, 1 şüpheli şahıs uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. - MANİSA