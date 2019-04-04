Son Dakika Haberleri: Narkotik Köpeği Kiraz, Tır'da 131 Kilogram Skunk Buldu

Narkotik Köpeği Kiraz, Tır'da 131 Kilogram Skunk Buldu

52 dakika önce

TEKİRDAĞ Polisi, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yapan TIR'da narkotik dedektör köpek Kiraz ile yaptığı aramada 131 kilogram uyuşturucu madde skunk ele geçirdi.

Narkotik Köpeği Kiraz, Tır'da 131 Kilogram Skunk Buldu, System.String[]
TEKİRDAĞ Polisi, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yapan TIR'da narkotik dedektör köpek Kiraz ile yaptığı aramada 131 kilogram uyuşturucu madde skunk ele geçirdi. 3 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonla ilgili Tekirdağ Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, "Yakalanan uyuşturucu miktarı, bu yıl Tekirdağ'da yakalanan en büyük miktardır. Bundan sonra çalışmalarımız devam edecek" dedi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ile Çorlu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurtdışından gelecek olan bir TIR'da yüklü miktarda uyuşturucu madde olduğunu belirledi. Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yapıp, İstanbul yönüne giden 14 AAJ 433 plakalı TIR takibe alındı. TIR'daki uyuşturucunun, Edirne'nin Havsa ilçesi yakınlarında 14 ZS 6397 plakalı hafif ticari araca nakledileceğini belirleyen polis, bu noktada tedbir aldı. TIR ile hafif ticari aracın buluştu sırada da operasyon başlatıldı. Operasyonda TIR sürücüsü M.Ç. ve hafif ticari aracı sürücüsü H.Y. gözaltına alındı.TIR, limana götürüldü. Mahkemeden alınan arama kararı ile X-Ray taramasından geçirilen TIR'da narkotik dedektör köpek Kiraz'ın da katılımıyla arama yapıldı. Aramada elektronik eşyalar arasına gizlenmiş 5 adet valiz içerisinde 131 kilogram uyuşturucu madde skunk bulundu. 2 sürücünün verdiği ifadeler doğrultusunda uyuşturucu ile bağlantılı olduğu belirleyen M.Ö. de İstanbul'da gözaltına alındı. 3 şüphelinin sorgusu sürüyor.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, uyuşturucuyla mücadelede operasyonların aralıksız sürdüğünü belirterek, "Uzun bir süre seçim çalışmalarındaki güvenliğin sağlanması, bu tür işleri boş bıraktığımız düşünülmemesi için, planlı operasyonlarımız her yönlü olduğu gibi narkotik yönüyle de devem ediyor. Yurt dışından ülkemize giren, daha önceki planlı çalışmamız neticesinde TIR ve ona eskortluk yapan iki araç ilimiz sınırlarına girerken yakalandı. Gümrüklü olan içerisinde ekiplerimizin yaptığı aramada 131 kilo skunk denilen kimyasal uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan uyuşturucu miktarı bu yıl Tekirdağ'da yakalanan en büyük miktardır. Bundan sonra çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu. 

- Tekirdağ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 02:22 Kaynak: DHA

Kiraz, Narkotik, Güncel
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