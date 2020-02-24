Narkotik köpeği Leo, uyuşturucu satıcısına göz açtırmadı - Son Dakika

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Narkotik köpeği Leo, uyuşturucu satıcısına göz açtırmadı
7 saat önce
İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, şehre uyuşturucu getirdiği tespit edilen bir otomobili arayan Leo isimli narkotik köpeği, 2 kilo 164 gram kokain ve 20 bin adet ecstasy adı verilen uyuşturucu hap buldu.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 02:14 Kaynak: DHA
İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, şehre uyuşturucu getirdiği tespit edilen bir otomobili arayan Leo isimli narkotik köpeği, 2 kilo 164 gram kokain ve 20 bin adet ecstasy adı verilen uyuşturucu hap buldu.
İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal veya ticareti yaptığı belirlenen şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında bir kişinin aracıyla şehre uyuşturucu madde getireceğini tespit etti. Şüpheliyi takibe alan ekipler, Karabağlar ilçesinde aracı durdurdu. Narkotik köpeği Leo'nun tepki vermesiyle araçta yapılan aramada 2 kilo 164 gram kokain ve 20 bin adet ecstasy ele geçirildi. Otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.
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