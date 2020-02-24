Narkotik köpeği Leo, uyuşturucu satıcısına göz açtırmadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Narkotik köpeği Leo, uyuşturucu satıcısına göz açtırmadı - Son Dakika

Narkotik köpeği Leo, uyuşturucu satıcısına göz açtırmadı

7 saat önce

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, şehre uyuşturucu getirdiği tespit edilen bir otomobili arayan Leo isimli narkotik köpeği, 2 kilo 164 gram kokain ve 20 bin adet ecstasy adı verilen uyuşturucu hap buldu.

Narkotik köpeği Leo, uyuşturucu satıcısına göz açtırmadı, System.String[]

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, şehre uyuşturucu getirdiği tespit edilen bir otomobili arayan Leo isimli narkotik köpeği, 2 kilo 164 gram kokain ve 20 bin adet ecstasy adı verilen uyuşturucu hap buldu.

İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal veya ticareti yaptığı belirlenen şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında bir kişinin aracıyla şehre uyuşturucu madde getireceğini tespit etti. Şüpheliyi takibe alan ekipler, Karabağlar ilçesinde aracı durdurdu. Narkotik köpeği Leo'nun tepki vermesiyle araçta yapılan aramada 2 kilo 164 gram kokain ve 20 bin adet ecstasy ele geçirildi. Otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.


Karabağlar, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 02:14 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Babasını baltayla öldürdükten sonra karakola teslim olan zanlının ifadesi ortaya çıktı
Kadın çığlığı ihbarına giden polis, uyuşturucu tarlasına çevrilen evle karşılaştı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayırseverlere derslik ve okul yapımı için bağışta bulunma çağrısı yaptı BM'den İdlib uyarısı: Bu bölgede gerçek bir kan gölü, sivil katliamı göreceğiz

Son Dakika Haberleri
20:30 Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu
20:10 Can Yaman İtalya'da canlı yayına çıktı, programın reytingleri rekor kırdı
19:40 Setlere yeniden dönen Arda hatalarından pişman oldu: Artık eskisi gibi olacağım
17:06 Gaziosmanpaşa'da moda rüzgarı
16:51 Tuba Büyüküstün'ün makyajsız fotoğrafına övgü dolu yorumlar yağdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2020 21:24:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Narkotik köpeği Leo, uyuşturucu satıcısına göz açtırmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]