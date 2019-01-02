Narkotik Köpeği Masha Buldu, 3 Kişi Tutuklandı
54 dakika önce
Tokat İl Emniyet Müdürlüğünce Narkotik Madde Arama Köpeği Masha'nın da katıldığı narkotik operasyonu sonrasında 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Tokat
İl Emniyet Müdürlüğünce Narkotik
Madde Arama Köpeği Masha'nın da katıldığı narkotik operasyonu sonrasında 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Tokat İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, metropol illerden kente satışı yapılmak üzere uyuşturucu madde getirileceği istihbaratı sonrasında harekete geçti. Narkotik Madde Arama Köpeği Masha'nın da katıldığı, Tokat il merkezi, ve Niksar
ilçesinde gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda 2 şahsa uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak, 4 şahsa ise uyuşturucu madde ticareti yapma suçlarından işlem yapıldı.
Yapılan aramalar neticesinde satışa hazır vaziyette 34 parça halinde toplam 391 adet extacy hap ile 41 adet kilitli poşet içerisinde toplam 45,46 gram Skunk Kimyasal Esrar maddesi ele geçirildiği öğrenildi. - TOKAT
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 11:48 Kaynak: İHA
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