Narkotik köpeği Miror uyuşturucuya geçit vermiyor - Son Dakika

Narkotik köpeği Miror uyuşturucuya geçit vermiyor
10.12.2020 10:16
Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor.
Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor.
Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri Besni ilçesinde ki uygulama noktasında durdurulan otomobilde Narkotik köpeği Miror ile yapılan aramada otomobile gizlenmiş uyuşturucu maddeler tespit edildi. Miror'un tepki verdiği yerde polis ekiplerinin yaptığı aramada 28,05 gram Metamfetamin, 15,58 gram Sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Otomobilde bulunan şahıslara hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak veya kullanmak suçundan adli işlem başlatıldı. - ADIYAMAN
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