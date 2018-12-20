Narkotik Köpeği "Odin" Öğrencilerin İlgi Odağı Oldu

Erzincan'da, narkotik dedektör köpeği "Odin" öğrencilerin ilgi odağı oldu.

Erzincan'da, narkotik dedektör köpeği "Odin" öğrencilerin ilgi odağı oldu.



Erzincan Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan "Belçika kurdu" cinsi narkotik dedektör köpeği "Odin", Erzincan Bilim ve Sanat Merkezinde (BİLSEM) eğitim gören öğrencilere tanıtıldı.



Odin'in eğitmeni polis memuru Muhammet Oğuz Alan, öğrencilere Odin'in bir gününü anlatırken, sahadaki başarılı çalışmalarının görüntülerini paylaştı.



Aileleriyle BİLSEM'de düzenlenen programa katılan öğrenciler, Erzincan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi alarak, polis köpeği Odin ile oynadılar.



Öğrenciler, Odin'i bol bol cep telefonlarına kaydettiler.



Odin, Erzincan'da bir süre önce durdurulan tırda yakalanan 1 ton 271 kilogram eroinin ele geçirilmesinde büyük katkı sağlamış, yakalanan uyuşturucu, Cumhuriyet tarihinde tek seferde ele geçirilen en büyük uyuşturucu miktarı olarak tarihe geçmişti.

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