Narkotik köpegi 'Pars' ile yapılan aramada 56 kilo eroin ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Narkotik köpegi 'Pars' ile yapılan aramada 56 kilo eroin ele geçirildi - Son Dakika

Narkotik köpegi 'Pars' ile yapılan aramada 56 kilo eroin ele geçirildi

18 dakika önce

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan araçta narkotik arama köpeği 'Pars' ile yapılan aramada 55 kilo 432 gram eroin ele geçirildi.

Narkotik köpegi 'Pars' ile yapılan aramada 56 kilo eroin ele geçirildi, System.String[]

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan araçta narkotik arama köpeği 'Pars' ile yapılan aramada 55 kilo 432 gram eroin ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, batı illerine araçla uyuşturucu madde götürüleceği ihbarı üzerine harekete geçti. Takibe alınan araç, Şemdinli ilçesindeki uygulama noktasında durduruldu. Narkotik köpek 'Pars' ile yapılan aramada, aracın yan döşemelerinde zulalanmış 55 kilo 432 gram eroin ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındı.


Şemdinli, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 08:07 Kaynak: DHA
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