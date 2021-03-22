Narkotik köpeği "Radar" uyuşturucuya geçit vermedi - Son Dakika

Narkotik köpeği "Radar" uyuşturucuya geçit vermedi
22.03.2021 19:43
Karabük'te jandarma ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda narkotik köpeği "Radar" sayesinde 565 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Karabük'te jandarma ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda narkotik köpeği "Radar" sayesinde 565 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri merkeze bağlı Cumayanı köyünde iki kişinin uyuşturucu işi ile uğraştığı ihbarını aldı. Yapılan çalışmaların ardından iki şüphelinin oturduğu eve operasyon düzenlendi. Evde uyuşturucu arama köpeği Radar'ın da desteği ile yapılan aramada 565 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KARABÜK
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