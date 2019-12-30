Narkotik köpeği sürücünün ayakkabısında uyuşturucu buldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Narkotik köpeği sürücünün ayakkabısında uyuşturucu buldu - Son Dakika

Narkotik köpeği sürücünün ayakkabısında uyuşturucu buldu

6 saat önce

Düzce'de yol denetiminde durdurulan araçta yapılan aramada, narkotik köpeğinin tepki verdiği sürücünün ayakkabısında uyuşturucu bulundu.

Narkotik köpeği sürücünün ayakkabısında uyuşturucu buldu, System.String[]

Düzce'de yol denetiminde durdurulan araçta yapılan aramada, narkotik köpeğinin tepki verdiği sürücünün ayakkabısında uyuşturucu bulundu.

Gümüşova İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş ekipleri, narkotik köpeklerinin katılımıyla Adaköy mevkisinde yol emniyet ve kontrol uygulaması yaptı.

Ekipler uygulama kapsamında M.Y. yönetimdeki otomobili durdurdu.

Narkotik köpeği "Ferman" eşliğinde sürücü ve araç üzerinde arama yapıldı.

Aramada, narkotik köpeğinin verdiği tepki üzerine sürücünün ayakkabısında 6 gram esrar maddesi bulundu.

Savcının talimatıyla jandarma ekiplerince M.Y. hakkında adli işlem başlatıldı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 10:24 Kaynak: AA
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