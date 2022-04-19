Narkotik köpeği 'Tepe' buldu, sırt çantasından uyuşturucu çıktı - Son Dakika
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Narkotik köpeği 'Tepe' buldu, sırt çantasından uyuşturucu çıktı

19.04.2022 16:04
Narkotik köpeği 'Tepe' buldu, sırt çantasından uyuşturucu çıktı

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince narkotik köpeği 'Tepe' ile bir araçta yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ve 278 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince narkotik köpeği 'Tepe' ile bir araçta yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ve 278 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Ankara'dan gelen bir araçta uyuşturucu madde taşındığı ihbarını değerlendiren jandarma, E.T. (24) ile E.T. (27) isimli şüpheli şahıslarının içerisinde bulunduğu aracı trafik kontrol noktasında durdurdu. Narkotik köpeği 'Tepe' ile araçta yapılan aramada iki şüpheli şahsın sırt çantasında 15 gram uyuşturucu madde ile 178 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslar savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. - KIRIKKALE

Narkotik köpeği 'Tepe' buldu, sırt çantasından uyuşturucu çıktı
Narkotik köpeği 'Tepe' buldu, sırt çantasından uyuşturucu çıktı

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Son dakika haberi... Kırıkkale'de jandarma ekiplerince uyuşturucu madde ele geçirildi Son dakika haberi... Kırıkkale'de jandarma ekiplerince uyuşturucu madde ele geçirildi Kırıkkale'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı Kırıkkale'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Uyuşturucu, Kırıkkale, Jandarma, Narkotik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Narkotik köpeği 'Tepe' buldu, sırt çantasından uyuşturucu çıktı - Son Dakika


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