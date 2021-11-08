Narkotik köpeği 'Tepe' ile otobüste arama yapan jandarma, 'kubar esrar' buldu - Son Dakika

Kırıkkale'de jandarma ekipleri tarafından narkotik köpeği "Tepe" ile bir otobüste yapılan aramalarda 2 kilo 100 gram ağırlığında kubar esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ankara ilinden bir şahsın uyuşturucu madde getireceği istihbaratı üzerine harekete geçti. Trafik kontrol noktasında şüpheli olarak durdurulan otobüste, "Tepe" isimli narkotik köpeği ile arama yapan jandarma ekipleri, aracın bagaj bölümündeki siyah poşetin içerisinde 2 kilo 100 gram ağırlığında kubar esrar olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirdi.

Jandarma ekiplerince, yapılan araştırma ve soruşturma neticesinde, uyuşturucu maddenin ait olduğu şüpheli şahıs tespit edildi. Sağlık kontrollerinden geçirilen şahıs, adli işlem başlatıldı. İfadesinin ardından da savcılık tarafından serbest bırakıldı. - KIRIKKALE