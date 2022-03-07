Narkotik köpeği 'Tepe' uyuşturucu madde buldu - Son Dakika
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Narkotik köpeği 'Tepe' uyuşturucu madde buldu

07.03.2022 17:42
Narkotik köpeği 'Tepe' uyuşturucu madde buldu

Kırıkkale'de narkotik köpeği "Tepe" ile arama yapan jandarma ekipleri, esrar maddesi bulunduran şüpheli şahsı gözaltına aldı.

Kırıkkale'de narkotik köpeği "Tepe" ile arama yapan jandarma ekipleri, esrar maddesi bulunduran şüpheli şahsı gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yahşihan ilçesinde uygulama noktasında bir aracı durdurdu. Narkotik köpeği "Tepe" ile araçta arama yapan jandarma ekipleri, H.T. (33) isimli şahsın üzerinde 23,5 gram esrar ele geçirdi. Uyuşturucu madde bulundurmaktan gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE

Narkotik köpeği 'Tepe' uyuşturucu madde buldu
Narkotik köpeği 'Tepe' uyuşturucu madde buldu

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İstanbul'dan Kastamonu'yu uyuşturucu getiren 3 kişi tutuklandı İstanbul'dan Kastamonu'yu uyuşturucu getiren 3 kişi tutuklandı 1 haftada 285 gram uyuşturucu ele geçirildi 1 haftada 285 gram uyuşturucu ele geçirildi

Uyuşturucu, Kırıkkale, Jandarma, Narkotik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Narkotik köpeği 'Tepe' uyuşturucu madde buldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Narkotik köpeği 'Tepe' uyuşturucu madde buldu - Son Dakika
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