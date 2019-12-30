Narkotik köpeği tepki verdi, uyuşturucu madde ayakkabısından çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Narkotik köpeği tepki verdi, uyuşturucu madde ayakkabısından çıktı - Son Dakika

Narkotik köpeği tepki verdi, uyuşturucu madde ayakkabısından çıktı

6 saat önce

DÜZCE'de, narkotik köpeği 'Ferman' ile yapılan aramada bir kişinin ayakkabısının içine sakladığı bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Narkotik köpeği tepki verdi, uyuşturucu madde ayakkabısından çıktı, System.String[]

DÜZCE'de, narkotik köpeği 'Ferman' ile yapılan aramada bir kişinin ayakkabısının içine sakladığı bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Gümüşova Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adaköy mevkiinde yaptığı yol uygulamasında M.Y. yönetimindeki aracı durdurdu. Narkotik köpeği 'Ferman' ile araçta arama yapıldı. Narkotik köpeği bu sırada araç sürücüsü M.Y.'nin ayağına yönelerek tepki verdi. M.Y.'nin sol ayakkabısı çıkarıldığında ayakkabısının içine sakladığı 10 gram esrar ele geçirildi. M.Y. gözaltına alındı.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 09:23 Kaynak: DHA
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