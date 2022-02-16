Üye Girişi
Narkotik köpeği "Tumba" evin çatısında bir kilo metamfetamin buldu - Son Dakika

Narkotik köpeği "Tumba" evin çatısında bir kilo metamfetamin buldu

16.02.2022 23:12
Narkotik köpeği "Tumba" evin çatısında bir kilo metamfetamin buldu

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda narkotik köpeği "Tumba" bir şüphelinin evinin çatısında bir kilo metamfetamin buldu.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda narkotik köpeği "Tumba" bir şüphelinin evinin çatısında bir kilo metamfetamin buldu.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında Canik ilçesinde önceden belirlenen bir adrese operasyon gerçekleştirildi.

Narkotik köpeği "Tumba", B.E'ye ait evin çatısında 1 kilogram metamfetamin buldu.

Jandarma ekipleri, ev içinde yaptıkları aramada ise 1 adet hassas terazi ele geçirerek, şüpheliyi gözaltına aldı.

YORUMLAR
500

Metamfetamin, Uyuşturucu, Narkotik, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Narkotik köpeği 'Tumba' evin çatısında bir kilo metamfetamin buldu - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
22:57 Millet İttifakı, 6 partiye ulaşırsa oy oranı nasıl değişecek? Son anketten dengeleri değiştirecek sonuç
22:56 Aslan'ın yeni sportif direktörü belli oldu! Pasquale Sensibile, resmi imza için İstanbul'a geldi
22:21 Tüm Türkiye Sıla için ağlıyor! Her kesimden tepkiler çığ gibi çoğalıyor
22:20 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a elektrik faturası tepkisi: Milletimiz bir kez daha yüzüstü bırakıldı
22:10 Erdoğan'ın açıkladığı elektrik tarifelerinde yeni düzenlemenin ayrıntılarını Binali Yıldırım anlattı: Esnaflar da kapsama alındı
22:09 Ronaldo tüm otoritesini yitiriyor! Takım arkadaşlarının hamlesi çok şaşırttı
22:07 Sigortası yapılmadı, intikamını işyerini yakarak aldı!
21:55 Ekrem İmamoğlu'ndan ''Sıla Şentürk'' isyanı: Artık bir kılınız kımıldasa
21:49 Aydın'da feci olay! Alkolü fazla kaçıran adam kendini bıçakladı
21:28 İnanılmaz maç tüm dünyanın dilinde! Çılgın kaleci imkansızı başardı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2022 23:18:28. #1.12#
SON DAKİKA: Narkotik köpeği "Tumba" evin çatısında bir kilo metamfetamin buldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement