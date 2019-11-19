Son Dakika Haberleri: Narkotik köpeği uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası oldu
Son Dakika 3. Sayfa Narkotik köpeği uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası oldu - Son Dakika

Narkotik köpeği uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası oldu

6 saat önce

Gaziantep polisi şüphe üzerine durdurduğu araçta narkotik köpeğinin yardımıyla uyuşturucu madde ele geçirdi.

Narkotik köpeği uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası oldu, System.String[]

Gaziantep polisi şüphe üzerine durdurduğu araçta narkotik köpeğinin yardımıyla uyuşturucu madde ele geçirdi.


Güneykent Mahallesi'nde Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince şüphe üzerine durdurulan araçta bulunan İki şahıstan 1.80 gram esrar maddesi, 0.80 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet ecstasy hap ile Narkotik köpeğinin araçta tepki vermesi üzerine yapılan aramada 10.20 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.


Şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 02:00 Kaynak: İHA
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