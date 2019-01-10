Son Dakika Haberleri: Narkotik Köpeği 'Zeyna' 72 Kilo Eroini Böyle Buldu

Narkotik Köpeği 'Zeyna' 72 Kilo Eroini Böyle Buldu

1 saat önce

Narkotik köpeği 'Zeyna' 72 kilo eroini böyle bulduVAN - Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen ve Zeyna isimli eğitimli köpeğin de katıldığı operasyonda 72 kilo 90 gram eroin ele geçirildi.

Narkotik köpeği 'Zeyna' 72 kilo eroini böyle buldu

VAN - Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen ve Zeyna isimli eğitimli köpeğin de katıldığı operasyonda 72 kilo 90 gram eroin ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Bu kapsamda il merkezinde bulunan bir adrese operasyon düzenlendi. İkamette narkotik köpeği Zeyna ile yapılan arama neticesinde 140 paket halinde 72 kilo 90 gram eroin maddesi ele geçirildi.
2018 yılında Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 6 ton eroin ele geçirilerek rekor kırılmış olup, 2019 yılında da uyuşturucu ile mücadelenin kararlılık ve azimle devam edeceği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 09:48 Kaynak: İHA

Van, Zeyna, Narkotik, 3. Sayfa
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