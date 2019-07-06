Narkotik köpeği Zeyna uyuşturucuları böyle buldu
1 saat önce
Narkotik köpeği Zeyna uyuşturucuları böyle buldu -Park halindeki minibüste 51 kilo 22 gram eroin ele geçirildiVAN - Van'ın İpekyolu ilçesinde park halindeki minibüste yapılan aramada 51 kilo 22 gram eroin ele geçirildi.
Narkotik
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 11:10 Kaynak: İHA
köpeği Zeyna
uyuşturucuları böyle buldu
-Park halindeki minibüste 51 kilo 22 gram eroin ele geçirildi
VAN - Van
'ın İpekyolu
ilçesinde park halindeki minibüste yapılan aramada 51 kilo 22 gram eroin ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
görevlilerince İpekyolu ilçesi Cevdetpaşa Mahallesi Amiklioğlu 2. Sokak üzerinde park halinde bulunan 65 plaka sayılı minibüste şüphe üzerine arama yapıldığı belirtildi. Narkotik madde arama köpeği Zeyna'nın da katıldığı detaylı aramada; aracın iç yan, arka bagaj kapağı ve şoför kapısı döşemeleri ile aracın ön göğüs ve torpidosunun içerisine zulalanmış vaziyette 100 paket halinde toplam 51 kilo 22 gram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak H.A., M.A. ve N.C. isimli 3 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın çok yönlü devam ettiği bildirildi.
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