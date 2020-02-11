Narkotik köpeğin tepki verdiği yangın tüpünün içinden 3 kilo uyuşturucu çıktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Narkotik köpeğin tepki verdiği yangın tüpünün içinden 3 kilo uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Narkotik köpeğin tepki verdiği yangın tüpünün içinden 3 kilo uyuşturucu çıktı

6 saat önce

İran uyruklu 4 şahsın bulunduğu iki araçta yapılan kontrolde yangın tüpünün içine gizlenmiş 3 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

Narkotik köpeğin tepki verdiği yangın tüpünün içinden 3 kilo uyuşturucu çıktı, System.String[]

İran uyruklu 4 şahsın bulunduğu iki araçta yapılan kontrolde yangın tüpünün içine gizlenmiş 3 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucu Narkotik köpeğin hassas burnu sayesinde tespit edildi.


Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik olarak sürdürülen çalışmalarda, İran uyruklu şahısların 2 araç ile İstanbul'dan Antalya'ya uyuşturucu madde nakledecekleri yönünde bilgi elde edildi.


2 aracın Antalya'dan çıkış yaparak İstanbul'a gittikleri ve 4 gün sonra Antalya'ya geldikleri tespit edildi. Araçlar, Antalya'nın Döşemealtı ilçesi uygulama noktasında durduruldu.


Hassas burun yangın tüpünü fark etti


Araçlarda Narkotik Madde Arama Köpeği (NMAK) ile yapılan aramada, bagaj kısmında bulunan yangın tüpüne tepki vermesi üzerine, tüpün yapılan kontrolünde fonksiyonlarının çalışmadığı ve yoğun bir esrar kokusunun geldiği anlaşıldı. Tüp kesildiğinde içerisinden daralı 3 kilo 300 gram skunk (esrar) maddesi ele geçirildi.


Olay ile ilgili İran uyruklu A.J., M.R., O.S.P. ve M.R. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahıslar "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak" suçundan Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarından yapılan işlemin ardından sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. - ANTALYA

Narkotik, İran, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 03:34 Kaynak: İHA
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