Narkotik köpeğinden kaçamadılar
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Balıkesir'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda bir araçta saklanan 1 kilo 944 gram skunk maddesi Narkotik dedektör köpeği Eko 'ya takıldı.
Balıkesir Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 09:46 Kaynak: İHA
'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda bir araçta saklanan 1 kilo 944 gram skunk maddesi Narkotik
dedektör köpeği Eko 'ya takıldı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
görevlilerince İstanbul
'dan Balıkesir'e uyuşturucu getiren S.K. ve A.O.A.'nın olduğu araçta Narkotik detektör köpeği Eko tarafından yapılan aramada 1 kilo 944 gram skunk maddesi ele geçirildi. Narkotik ekipleri tarafından gözaltına alınan S.K. ve A.O.A. ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - BALIKESİR
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