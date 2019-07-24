Son Dakika Haberleri: Narkotik köpeğinden kaçamadılar
Son Dakika Güncel Haber

Narkotik köpeğinden kaçamadılar

1 saat önce

Balıkesir'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda bir araçta saklanan 1 kilo 944 gram skunk maddesi Narkotik dedektör köpeği Eko 'ya takıldı.

Narkotik köpeğinden kaçamadılar, System.String[]
Balıkesir'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda bir araçta saklanan 1 kilo 944 gram skunk maddesi Narkotik dedektör köpeği Eko 'ya takıldı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince İstanbul'dan Balıkesir'e uyuşturucu getiren S.K. ve A.O.A.'nın olduğu araçta Narkotik detektör köpeği Eko tarafından yapılan aramada 1 kilo 944 gram skunk maddesi ele geçirildi. Narkotik ekipleri tarafından gözaltına alınan S.K. ve A.O.A. ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
(Hasan Otağ Fırıncıoğulları/İHA)
Balıkesir, Narkotik, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 10:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adnan Oktar suç örgütüne yönelik iddianame Pitbull cinsi köpeğe hamile kediyi parçalatan üç çocuk yakalandı Diyarbakır'da EYP'li saldırı Ev arkadaşlarını döverek öldüren şahıslar böyle görüntülendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.7.2019 23:45:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Narkotik köpeğinden kaçamadılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]