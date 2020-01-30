Narkotik köpeğinden kaçamayan otomobilin yakıt deposundan esrar fışkırdı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Narkotik köpeğinden kaçamayan otomobilin yakıt deposundan esrar fışkırdı - Son Dakika

Narkotik köpeğinden kaçamayan otomobilin yakıt deposundan esrar fışkırdı

6 saat önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu'nda düzenlenen operasyonla durdurulan otomobilde, Narkotik köpeği 'Millow' ile yapılan aramalarda yakıt deposunun içerisine zulalanmış halde 18 kilogram esrar ele geçirildi.

Narkotik köpeğinden kaçamayan otomobilin yakıt deposundan esrar fışkırdı, System.String[]

Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu'nda düzenlenen operasyonla durdurulan otomobilde, Narkotik köpeği 'Millow' ile yapılan aramalarda yakıt deposunun içerisine zulalanmış halde 18 kilogram esrar ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin engellenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Kocaeli'den geçecek olan bir otomobilde uyuşturucu madde taşındığı bilgisine ulaşıldı. Elde edilen istihbarat sonrasında harekete geçen ekipler, olayla ilgili inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan incelemeler neticesinde uyuşturucu madde taşındığı iddia edilen otomobilin plakası tespit edildi.


Aracın yakıt deposundan esrar fışkırdı


Ekipler tarafından teknik ve fiziki takibe alınan otomobil, TEM Otoyolu İzmit geçişinde düzenlenen operasyonla durduruldu. Narkotik timleri, dedektör köpeği 'Millow' ile birlikte araçta arama yaptı. Millow'un araçta yapılan aramalar sırasında yoğun bir şekilde tepki vermesi üzerine ekipler, araçta geniş çaplı arama başlattı. Araçta uyuşturucu saklanabilecek, koltuk, kapı, motor ve torpido kısımlarını didik didik arayan ekipler, son olarak aracın yakıt deposunu söktü. Ekipler tarafından sökülen yakıt tankından 42 paket halinde zulalanmış 18 kilogram esrar ele geçirildi.


Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı


Ekipler tarafından ele geçirilen esrara el konulurken, araçta bulunan Suriye uyruklu M.E.S. ve M.A. ile Türk vatandaşı S.T. isimli 3 kişi gözaltına alındı. Şahıslar yapılan sağlık kontrollerinin ardından Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şahıslar burada yapılan işlemleri sonrasında Kocaeli Adliyesine sevk edildi. - KOCAELİ

Narkotik, Kocaeli, İzmit, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 12:47 Kaynak: İHA
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