Narkotik köpeğinin dikkatinden kaçmadı: Piyasa değeri tam 300 bin lira - Son Dakika

Narkotik köpeğinin dikkatinden kaçmadı: Piyasa değeri tam 300 bin lira

-Afgan uyruklu şahsın iç çamaşırından 300 bin lira değerinde reçine esrar ele geçirildi

KIRIKKALE - Kırıkkale'de jandarma ekipleri tarafından yapılan aramalarda bir şahsın iç çamaşırına gizlenmiş şekilde piyasa değeri yaklaşık 300 bin lira olan 400 grama yakın reçine esrar ele geçirildi. Operasyonda 3 şahıs gözaltına alındı.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Yahşihan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, dün sabah saatlerinde rutin yol kontrol uygulaması gerçekleştirildi. Kırıkkale- Ankara D-200 kara yolu üzerindeki Yahşihan Yüksek Hızlı Tren Viyadüğü yol kontrol noktasında durdurulan bir yolcu minibüsünde narkotik köpeği 'Cesur'un da katılımıyla aramalarda bulunuldu.

Cesur'un dikkatinden kaçmadı

Faaliyet esnasında narkotik köpeği Cesur, bir yolcuya aşırı tepki gösterdi. Bunun üzerine yakın tarihte yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı belirlenen Afgan uyruklu göçmenin üst araması yapıldı. Aramalarda iç çamaşırına gizlenmiş şekilde piyasa değeri yaklaşık 300 bin lira olan 400 grama yakın reçine esrar, 2 cep telefonu, 4 milyon İran Riyali, 2 adet de sahte yol belgesi ele geçirildi.

Sağır ve dilsiz yalanı

Aramalarda jandarma ekiplerini yanıltmak maksadıyla söz konusu Afgan şahsın sağır ve dilsiz olduğunu söyleyen minibüs şoförü ile yanındaki yeğeni de soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Ele geçirilen reçine esrarın kenevir bitkisinin tepe kısmı ve yapraklarının reçineli bölümlerinin özel yöntemlerle toplanmasıyla elde edilen ve üretimi çok güç olduğundan ender bulunan pahalı bir uyuşturucu çeşidi olduğu bildirildi.

Konuyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.