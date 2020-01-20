Narkotik köpeğinin tepki verdiği araçtan 117 uyuşturucu hap çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Narkotik köpeğinin tepki verdiği araçtan 117 uyuşturucu hap çıktı - Son Dakika

Narkotik köpeğinin tepki verdiği araçtan 117 uyuşturucu hap çıktı

7 saat önce

Mersin'de şüphe üzerine durdurulan araçta ele geçirilen 117 uyuşturcu hapla ilgili iki kişi gözaltına alındı.

Narkotik köpeğinin tepki verdiği araçtan 117 uyuşturucu hap çıktı, System.String[]

Mersin'de şüphe üzerine durdurulan araçta ele geçirilen 117 uyuşturcu hapla ilgili iki kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) otoyolunda ekipler şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Jandarma ekiplerinin narkotik köpekle arama yaptığı araçta 117 uyuşturucu hap bulundu.

Araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 11:36 Kaynak: AA
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