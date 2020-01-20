Narkotik köpeğinin tepki verdiği araçtan 117 uyuşturucu hap çıktı - Son Dakika

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Narkotik köpeğinin tepki verdiği araçtan 117 uyuşturucu hap çıktı
7 saat önce
Mersin'de şüphe üzerine durdurulan araçta ele geçirilen 117 uyuşturcu hapla ilgili iki kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 11:36 Kaynak: AA
Mersin'de şüphe üzerine durdurulan araçta ele geçirilen 117 uyuşturcu hapla ilgili iki kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) otoyolunda ekipler şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
Jandarma ekiplerinin narkotik köpekle arama yaptığı araçta 117 uyuşturucu hap bulundu.
Araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.
Şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
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