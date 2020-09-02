Narkotik köpek timiyle uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Narkotik köpek timiyle uyuşturucu operasyonu
İzmir'de, jandarma ekipleri tarafından narkotik köpek timinin katılımıyla yapılan operasyonda, araziye gizlenmiş şekilde 281 kök kenevir bitkisi ile 10 kilo 300 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.
İzmir'de, jandarma ekipleri tarafından narkotik köpek timinin katılımıyla yapılan operasyonda, araziye gizlenmiş şekilde 281 kök kenevir bitkisi ile 10 kilo 300 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ve Beydağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör ve organize suç örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulması ve uyuşturucu madde ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik icra edilen istihbari çalışmalar neticesinde Beydağ ilçesi Kaymakam Çeşmesi mevkisinde kenevir bitkisi ekildiği duyumu alındı. Söz konusu arazide narkotik köpek timinin katılımıyla arama faaliyeti gerçekleştirilirken, araziye gizlenmiş şekilde 281 kök kenevir bitkisi ile 10 kilo 300 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili gözaltına alınan 2 şüphelinin adli işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - İZMİR
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