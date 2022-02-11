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Narkotik köpek timiyle yapılan aramada çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi - Son Dakika

Narkotik köpek timiyle yapılan aramada çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi

11.02.2022 15:19
Narkotik köpek timiyle yapılan aramada çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından bir şahsın evinde narkotik köpek timiyle yapılan aramada çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından bir şahsın evinde narkotik köpek timiyle yapılan aramada çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, gelen ihbar üzerine 71 Evler Mahallesi'nde ikamet eden U.G.'nin evinde uyuşturucu madde bulmaya yönelik arama yaptı. Narkotik köpek timiyle birlikte şüphelinin ikametinde yapılan aramada; 41 gram metamfetamin, 10 gram kubar esrar, 4 gram bonzai, 2 adet amfetamin ve 11 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Şüpheli U.G. ve evde bulunan H.B. isimli şahıs hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan adli işlem başlatıldı. - ESKİŞEHİR

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Uyuşturucu, Jandarma, Narkotik, Köpek, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Narkotik köpek timiyle yapılan aramada çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Narkotik köpek timiyle yapılan aramada çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi - Son Dakika
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