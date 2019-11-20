Son Dakika Haberleri: Narkotik köpekleri çalılar arasına gizlenmiş 60 kilo toz esrarı buldu
Son Dakika 3. Sayfa Narkotik köpekleri çalılar arasına gizlenmiş 60 kilo toz esrarı buldu - Son Dakika

Narkotik köpekleri çalılar arasına gizlenmiş 60 kilo toz esrarı buldu

6 saat önce

Bingöl'de jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda yer alan Narkotik köpekleri "Öğle" ve "Vana"nın tepki verdiği çalılık alanda 60 kilogram toz esrar ele geçirildi.

Narkotik köpekleri çalılar arasına gizlenmiş 60 kilo toz esrarı buldu, System.String[]

Bingöl'de jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda yer alan Narkotik köpekleri "Öğle" ve "Vana"nın tepki verdiği çalılık alanda 60 kilogram toz esrar ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı birimler uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Genç ilçesi kırsalında ekiplerin çalışmasında yer alan narkotik köpekleri "Öğle" ve "Vana" çalılık bir alana tepki verdi. Köpeklerin tepki verdiği alana giren ekipler, 2'şer kilogram 30 paket halinde 60 kilogram toz esrarı ele geçirdi.


Jandarma ekiplerinin ele geçirilen uyuşturucu madde ile ilgili 2 şüpheliyi de tespit ettiği ve yakalama çalışmalarına başladığı bildirildi. - BİNGÖL

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 02:53 Kaynak: İHA
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