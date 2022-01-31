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Narkotik operasyonlarında 1 haftada 3 bin 352 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Narkotik operasyonlarında 1 haftada 3 bin 352 şüpheli yakalandı

31.01.2022 15:38
Narkotik operasyonlarında 1 haftada 3 bin 352 şüpheli yakalandı

Narkotik birimlerince Türkiye genelinde bir haftada 3 bin 352 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik birimlerince Türkiye genelinde bir haftada 3 bin 352 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı verilerine göre, narkotik birimleri tarafından son bir haftada 76 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 3 bin 352 şüpheli gözaltına alınırken yapılan aramalarda, 201 kilogram eroin, 3 kilogram kokain, 212 kilogram esrar, 11 kilogram metamfetamin, 19 kilogram skunk, 18 kilogram bonzai, 38 bin sentetik ecza, 7 bin adet ecstasy, 107 bin adet captagon, 643 kök kenevir bitkisi, 3 kilogram afyon sakızı ile 85 tabanca/tüfek ve 71 bin 650 lira ele geçirildi.

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Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Narkotik, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Narkotik operasyonlarında 1 haftada 3 bin 352 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Narkotik operasyonlarında 1 haftada 3 bin 352 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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