Narkotik operasyonlarında 1 haftada 4 bin 372 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Narkotik operasyonlarında 1 haftada 4 bin 372 zanlı yakalandı

11.04.2022 11:07
Narkotik operasyonlarında 1 haftada 4 bin 372 zanlı yakalandı

Ülke genelinde narkotik birimlerince bir haftada 4 bin 372 şüpheli gözaltına alındı.

Ülke genelinde narkotik birimlerince bir haftada 4 bin 372 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı verilerine göre, narkotik birimleri tarafından son bir haftada 76 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 4 bin 372 zanlı gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda, 83 kilogram eroin, 219 kilogram esrar, 25 kilogram metamfetamin, 4 kilogram skunk, 8 kilogram bonzai, 39 bin sentetik ecza, 8 bin ecstasy, 947 bin captagon, 891 kök Hint keneviri, 4 kilogram afyon sakızı, uyuşturucu imalatında kullanılan 1 kilogram kimyasal madde ile 70 tabanca/tüfek ve 152 bin 725 lira ele geçirildi.

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Emniyet Genel Müdürlüğü, Togo Cumhuriyeti, Uyuşturucu, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Narkotik operasyonlarında 1 haftada 4 bin 372 zanlı yakalandı - Son Dakika


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