Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı tutuklandı

13.06.2022 11:33
Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı tutuklandı

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik 3 ayrı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 3 kilo 625 gram esrar ve sentetik uyuşturucu ile 173 uyuşturucu hap ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı tutuklandı
Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı tutuklandı
Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı tutuklandı
Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı tutuklandı
Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı tutuklandı
Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı tutuklandı

YORUMLAR
500
Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı Antalya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı Antalya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı
Kaynak: AA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:42 Bomba iddia! Tuvalete 6 korumayla giden Putin, DNA'sının ele geçirilmemesi için dışkısını toplattırdı
12:33 İstanbul'da İranlı iş insanının 500 bin liralık altınını çalan hırsızı bacağındaki dövme ele verdi
12:24 Antalya'da pompalı tüfekli cinayet! Kediye "gel oğlum" diye seslenen arkadaşını, kendisine "oğlum" dediğini sandığı için öldürdü
12:15 Gördüğünüz tüm halay başlarını unutun! Sergilediği figürler sosyal medyanın dilinde
12:10 Metin Hara kariyer yolculuğunu anlattı! Meğer her şey babasının geçirdiği kazayla başlamış
11:49 Son 6 ayda 4.kez zamlandı! Yüksek hızlı tren biletlerine yüzde 30'luk zam yapıldı
11:48 Fenerbahçe, William Carvalho transferinde sona geldi!
11:37 Ankara'da sel sebebiyle 3 kişi hayatını kaybetti! Kayıp kişiyi arama çalışmaları sürüyor
11:32 Gram altının fiyatı yeni günde 1.028 lira seviyesinden işlem görüyor
11:20 ABD, Türkiye-Yunanistan geriliminde rengini belli etti: Tarafsız olsak Atina'yla anlaşmalar imzalamazdık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2022 12:51:10. #1.11#
SON DAKİKA: Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement