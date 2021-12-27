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Narkotik operasyonlarında bir haftada 4 bin 163 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Narkotik operasyonlarında bir haftada 4 bin 163 şüpheli yakalandı

27.12.2021 13:40
Narkotik operasyonlarında bir haftada 4 bin 163 şüpheli yakalandı

Narkotik birimlerince Türkiye genelinde bir haftada 4 bin 163 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik birimlerince Türkiye genelinde bir haftada 4 bin 163 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, narkotik birimleri tarafından son bir haftada 79 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 4 bin 163 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda, 270 kilogram eroin, 1 kilogram kokain, 201 kilogram esrar, 29 kilogram metamfetamin, 55 kilogram skunk, 14 kilogram bonzai, 9 bin sentetik ecza, 18 bin ecstasy ve 7 bin captagon ile 54 tabanca/tüfek ile 45 bin 96 lira ele geçirildi.

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Uyuşturucu, Narkotik, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Narkotik operasyonlarında bir haftada 4 bin 163 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Narkotik operasyonlarında bir haftada 4 bin 163 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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