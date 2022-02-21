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Narkotik operasyonlarında bir haftada 4 bin 696 şüpheli yakaladı - Son Dakika

Narkotik operasyonlarında bir haftada 4 bin 696 şüpheli yakaladı

21.02.2022 20:00
Narkotik operasyonlarında bir haftada 4 bin 696 şüpheli yakaladı

Emniyet Genel Müdürlüğü narkotik birimlerince, 76 ilde son 7 günde gerçekleştirilen "SOKAK" operasyonlarında 4 bin 696 şüpheli yakaladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü narkotik birimlerince, 76 ilde son 7 günde gerçekleştirilen "SOKAK" operasyonlarında 4 bin 696 şüpheli yakaladı.

Emniyet Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Uyuşturucuyla mücadelede kararlıyız." ifadelerine yer verilerek, narkotik birimlerce son 7 günde 76 ilde gerçekleştirilen "SOKAK" operasyonlarına ilişkin veriler paylaşıldı.

Buna göre, bir haftada 4 bin 696 kişiye adli işlem uygulandı. Operasyonlarda, 16 kilogram eroin, 260 kilogram esrar, 17 bin ecstasy, 13 kilogram bonzai, 37 kilogram metamfetamin, 1 milyon 400 bin sentetik ecza, 2 kilogram kimyasal, 1 kilogram kokain, 192 kilogram skunk, 521 kök kenevir bitkisi, 46 bin captagon ele geçirildi.

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Emniyet Genel Müdürlüğü, Narkotik, Twitter, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Narkotik operasyonlarında bir haftada 4 bin 696 şüpheli yakaladı - Son Dakika


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