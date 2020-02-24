Narkotik operasyonlarında gözaltına alınan 18 kişiden 13'ü tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Narkotik operasyonlarında gözaltına alınan 18 kişiden 13'ü tutuklandı - Son Dakika

Narkotik operasyonlarında gözaltına alınan 18 kişiden 13'ü tutuklandı

6 saat önce

Denizli'de narkotik polisi tarafından son bir haftada gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 18 kişiden 13'ü tutuklandı.

Narkotik operasyonlarında gözaltına alınan 18 kişiden 13'ü tutuklandı, System.String[]

Denizli'de narkotik polisi tarafından son bir haftada gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 18 kişiden 13'ü tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, operasyonlar Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde yapıldı. Son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 'uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlaması' ile 18 kişi gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 13'ü tutuklanarak ceza evine gönderildi.


Operasyonlarda ayrıca 22 gram metamfetamin, 27 gram eroin, 48 adet uyuşturucu hap, 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait mermiler ile hassas teraziler ele geçirildi. - DENİZLİ

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 05:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Denizli'nin Tavas ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışmasında aynı aileden 3 kişi öldü
Son Dakika: Tel Rıfat'ta PKK'lı sözde yöneticiler toplantı halindeyken vuruldu Isparta'da kaybolan 3 liseli kız, Denizli'de otostopla bindikleri araçta görüntülendi Rusya, müttefiki Esed rejimine büyük kalibreli toplar gönderdi

Son Dakika Haberleri
23:22 Soylu'nun Arka Sokaklar paylaşımı sosyal medyayı salladı: Eyvallah Rıza Baba
21:42 Biricik Suden'in fotoğrafını kendisine aitmiş gibi paylaşan Harika Avcı, sosyal medyanın diline düştü
21:41 Ünlü çiftten alkışlanacak hareket
20:30 Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu
20:10 Can Yaman İtalya'da canlı yayına çıktı, programın reytingleri rekor kırdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 00:14:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Narkotik operasyonlarında gözaltına alınan 18 kişiden 13'ü tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]