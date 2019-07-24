Son Dakika Haberleri: Narkotik operasyonu: 12 gözaltı
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Narkotik operasyonu: 12 gözaltı

1 saat önce

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde yapılan operasyonda 12 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Narkotik operasyonu: 12 gözaltı, System.String[]
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde yapılan operasyonda 12 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik operasyon yapıldı. Operasyonlarda U.K.-F.D.-B.T.-E.G.-M.Ş.-M.G.-Ö.T.-O.A.-E.A.-İ.T.-C.A.-Ö.A.K yakalandı. Şahısların yapılan üst ve araç aramalarında 1 parça halinde 3,93 gram esrar, 8 parça halinde 6 gram metamfetamin maddesi, 1 parça sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.

Yetkililer yakalanan zanlılardan 7'si hakkında uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmaktan işlem yapıldığını, E.A., İ.T., C.A., Ö.A.K. ve M.G. hakkında ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapıldığını bildirdi. - KAYSERİ
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 10:11 Kaynak: İHA
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