Narkotik operasyonu: 12 gözaltı
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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde yapılan operasyonda 12 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 10:11 Kaynak: İHA
ekipleri tarafından il genelinde yapılan operasyonda 12 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik operasyon yapıldı. Operasyonlarda U.K.-F.D.-B.T.-E.G.-M.Ş.-M.G.-Ö.T.-O.A.-E.A.-İ.T.-C.A.-Ö.A.K yakalandı. Şahısların yapılan üst ve araç aramalarında 1 parça halinde 3,93 gram esrar, 8 parça halinde 6 gram metamfetamin maddesi, 1 parça sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.
Yetkililer yakalanan zanlılardan 7'si hakkında uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmaktan işlem yapıldığını, E.A., İ.T., C.A., Ö.A.K. ve M.G. hakkında ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapıldığını bildirdi. - KAYSERİ
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