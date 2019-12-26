Narkotik operasyonu - Son Dakika

Narkotik operasyonu
6 saat önce
Denizden ve havadan yapılan operasyona ilişkin görüntüler Şüpheli yerlerde arama yapılması Çanakkale'de yeni yıl öncesi düzenlenen hava ve deniz destekli narkotik operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 04:51 Kaynak: AA
Denizden ve havadan yapılan operasyona ilişkin görüntüler
Şüpheli yerlerde arama yapılması Çanakkale'de yeni yıl öncesi düzenlenen hava ve deniz destekli narkotik operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı.
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