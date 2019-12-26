Narkotik operasyonu - Son Dakika
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Narkotik operasyonu

6 saat önce

Denizden ve havadan yapılan operasyona ilişkin görüntüler Şüpheli yerlerde arama yapılması Çanakkale'de yeni yıl öncesi düzenlenen hava ve deniz destekli narkotik operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı.

Denizden ve havadan yapılan operasyona ilişkin görüntüler

Şüpheli yerlerde arama yapılması Çanakkale'de yeni yıl öncesi düzenlenen hava ve deniz destekli narkotik operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı.

Narkotik operasyonu

Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 04:51 Kaynak: AA
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