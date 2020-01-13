Narkotik operasyonunda 2 kilogram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Narkotik operasyonunda 2 kilogram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Narkotik operasyonunda 2 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

6 saat önce

Bursa'da gerçekleştirilen narkotik operasyonunda 2 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

Narkotik operasyonunda 2 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, System.String[]

Bursa'da gerçekleştirilen narkotik operasyonunda 2 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 4 şüphelinin ise sorgusu sürüyor.


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde uyuşturucu madde satan 11 şüpheliyi tespit etti. Şüphelileri yakalamak için harekete geçen ekipler, A.D., Ö.S., H.Y., Ç.K. S.P., S.D., B.T., M.G., K.Ö., S.T.A. ve Ö.F.S. isimli şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerilerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda yaklaşık 2 kilogram metamfetamin, 75 gram bonzai, bir miktar esrar ve ecstasy tablet ile 2 adet hassas terazi ele geçirildi. 11 şüpheli ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyette yapılan işlemlerin ardından A.D., Ö.S., H.Y., Ç.K. uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. M.G., K.Ö., S.T.A., Ö.F.S.'nin sorgusuna devam edilirken S.P., S.D. ve B.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BURSA

Narkotik, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 04:02 Kaynak: İHA
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